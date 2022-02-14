شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4502 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة.