الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1969 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13589 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2978 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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