شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 11411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1969 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13589 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 4482 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2978 نقطة.