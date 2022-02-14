شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين..عيار 21 يسجل 811 جنيها للجرام مستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين بقيمة جنيه واحد فقط، مستهل تعاملات هذا الأسبوع الذهب عالمياً ومحليا، وذلك بعد أن أغلق السوق الأسبوع الماضي على ارتفاع 12 جنيها في مصر، وهبط سعر الذهب العالمي إلى مستويات 1855 دولار، ويظل الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 695 جنيها.

عيار 21 سجل 811 جنيها.

عيار 24 سجل 927 جنيها.

الجنيه الذهب 6488 جنيها.

أونصة الذهب 1855 دولارا.

قفزت أسعار الذهب بالسوق المصري بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق، لكن شهد السوق تراجع محدود للغاية بمستهل تعاملات هذا الأسبوع أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.

التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، حدت من المكاسب الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية، حيث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على مرحلتين الأولى خلال العام الجاري وتشمل رفع الفائدة مرتين، والثانية على مدار 2023 و2024 برفع الفائدة 6 مرات ليصبح إجمالي رفع الفائدة 8 مرات بحلول عام 2024.