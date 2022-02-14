شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 11366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1961 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 13549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 4489 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1967 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2966 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 4516 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، نايل سيتي للاستثمار 910.8 ألف سهم، 609.1 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، نايل سيتي للاستثمار 51 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 2.3 مليون سهم، 1.04 مليون سهم، 184.7 ألف سهم، 203 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، نايل سيتي للاستثمار 384.8 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 427 ألف سهم، 406 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 1.8 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.13%، وشراء الثانية عدد 14 مليون سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%، وشراء الثالثة 180.2 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.2%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ إجمالي إيرادات شركة غاز مصر 5.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2020 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الربح 146.8 مليون جنيه مقابل 84.7 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 73%، وبلغ إجمالي إيرادات شركة نايل سيتي للاستثمار 567.8 مليون جنيه مقابل 415.7 مليون جنيه بنسبة نمو 36.58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 123.1 مليون جنيه مقابل 155.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 20.8%.

في سياق آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن تجاوز إجمالي قيمة القروض الممنوحة من خلال شركتها التابعة "فوري للتمويل متناهي الصغر" منذ تأسيسها حاجز مليار جنيه.

من جهتها قالت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، إن الشركة مازالت في مرحلة دراسة بعض الفرص الاستثمارية لأغراض التوسع، وبمجرد التوصل لأنسب تلك الفرص وأكثرها تماشيًا مع نشاط الشركة ومكانتها، وستبدأ الشركة مرحلة المفاوضات الخاصة بذلك.