شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الإسلامي للتنمية يوافق على إنشاء الصندوق الائتماني لأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تقديم 338 مليون دولار لمشاريع تنموية بالدول الأعضاء

عقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية أمس, اجتماعه الدوري الـ 344، برئاسة رئيس البنك الدكتور محمد سليمان الجاسر.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على قيام البنك الاسلامي للتنمية بإنشاء وتشغيل الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان كصندوق استئماني يديره البنك, حيث قرر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً إنشاء صندوق استئماني للشؤون الإنسانية لأفغانستان تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، ليكون بمثابة وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

ورحب المجلس بقيام منظمة التعاون الإسلامي بدعوة الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية الإسلامية والجهات المانحة والشركاء الدوليين الآخرين، إلى الإعلان عن تعهدات ومساهمات للصندوق وإيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

واعتمد المجلس تمويلات جديدة بلغت 337.6 مليون دولار أمريكي لمشروعات تنموية في قطاعات تكوين المهني والنقل والزراعة في كل من غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال, كما أجاز مشروع جدول أعمال الاجتماع السنويّ السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الذي سينعقد بجمهورية مصر العربية في يونيو 2022.

واطّلع المجلس على آخر الأنشطة المتعلقة بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك وخطة وإستراتيجية التمويل لعام 2022، بالإضافة إلى نتائج المقارنة المرجعية بين المصروفات الإدارية للبنك الإسلامي للتنمية ومثيلاتها ببنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.

واستعرض التقرير العاشر حول إجراءات إدارة استمرارية الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على سلامة الموظفين وعمليات البنك، وكذلك التقرير المرحلي العاشر لبرنامج مجموعة البنك الإستراتيجي للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19.

ويأتي في مقدمة تفاصيل المشروعات التنموية التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الدوري الـ 344: تقديم تمويل بقيمة 27.6 مليون دولار أمريكي لدعم تطوير مشروع التعليم التقني والمهني (المرحلة الثانية) في إطار برنامج المدارس الإقليمية للفنون والحرف في جمهورية غينيا, ومن شأن المشروع أن يعزز تنمية رأس المال البشري بزيادة فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني من خلال بناء وتجهيز مدرستين للتعليم والتدريب التقني والمهني بسعة 800 طالب. كما سيعزز جودة التدريب المهني وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل من خلال إدخال ثلاث مهن جديدة (الأغذية الزراعية، والتعدين، والحرف اليدوية), إضافة إلى تدريب 140 من الأكاديميين والإداريين في المناطق المستهدفة.

وتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولاراً أمريكياً لمشروع التنمية المائية الزراعية (المرحلة الثالثة) في منطقتي ساساندرا العليا وفوميجر في كوت ديفوار, حيث يسهم في زيادة دخل الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة قيمة الأرز وضمان الأمن الغذائي, وزيادة إنتاج الأرز بمقدار 20 ألف طناً وتسويق المنتجات البستانية بحجم يصل إلى 6156 طناً ومنتجات الأسماك بـحجم 780 طناً، إلى جانب رفع إنتاج الخضروات (الطماطم) من 10 إلى 18 طناً / هكتار.

كما اعتمد الاجتماع تقديم تمويل بقيمة 270 مليون دولاراً أمريكياً لإنشاء طريق لوغا–غاندون (41 كم) وهو جزء من طريق داكار–سانت لويس السريع في السنغال, حيث يتوافق ذلك مع إستراتيجية البنك العشرية وسياسة البنك الخاصة بمشاريع النقل، فيما يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الوطني والتكامل الإقليمي, حيث من المتوقع أن يحقق عند اكتماله وفورات في تكلفة تشغيل السيارات ووقت السفر, إلى جانب تحسين الحصول على الخدمات والمرافق الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.