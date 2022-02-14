شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار متأثراً بالتوترات في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الاثنين مع سعي المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط مخاوف من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة إن روسيا قد تقوم بهذه الخطوة في أي وقت وقد تختلق ذريعة فجأة لشن هجوم وأكدت أمس الأحد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" في أراضي حلف شمال الأطلسي. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم وتتهم الغرب "بالهيستيريا".

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.328 في أعلى مستوى منذ الأول من فبراير شباط.

وزاد سعر الروبل الروسي 0.2 بالمئة إلى 76.99 روبل للدولار بعد تراجعه لأدنى مستوياته منذ 28 يناير كانون الثاني يوم الجمعة نتيجة تخلص المستثمرين من الأصول الروسية.