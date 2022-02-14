شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار أو عدم تقديمه تتراوح بين 3000 و2مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 مارس 2022 وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية) وتمتد حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أن كافة الاقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت وهو الامر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار 24 ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة .

وأضاف رئيس المصلحة أن التزام الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول فإنه يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الإنتظار إلى الأيام الاخيرة من مهلة تقديم الإقرار.

وأوضح عبد القادر أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك وهو نموذج رقم (25) إقرارات .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تقديم الإقرار الضريبى هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.