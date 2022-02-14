شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: جوائز التميز تهدف لتحفيز المصانع لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن جوائز التصدير"EXXA" المقدمة من المجلس التصديري للمصدرين المتميزين في قطاع الصناعات الهندسية يعتبر توجها هو الأول من نوعه في تاريخ القطاع يهدف إلي تحفيز المصدرين المتميزين في مصر.

وقال في بيان له اليوم، إن جوائز التميز في التصدير الهندسي" EXXA" تعتبر فكرة خالصة للمجلس التصديري وتلقى قبولاً واسعاً لدى القطاعات الهندسية المختلفة في ظل اتجاه واضح من جميع المصانع لزيادة صادراتها لتمكين الحكومة من تحقيقات مستهدفات المائة مليار دولار صادرات خلال السنوات القادمة.

وأشار إلي أن اللجنة المشكلة للمفاضلة والإختيار بين 50 شركة تقدمت للجوائز ضمت في عضويتها ممثلين من مركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي وجامعة النيل والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وتم الانتهاء من عمليات اختيار الشركات الفائزة بجوائز أفضل مُصدر لمنتج صديق للبيئة وكذلك جائزة أفضل مصدر لمنتجات مبتكرة.

وأوضح أن جوائز "EXXA" اختارت بين 50 شركة مختلفة تقدمت لـ 10 جوائز مرتقبة من المجلس التصديري تم تحديد الفائزين بها طبقا للبيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقال "الصياد"، إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يواصل فعالياته لدعم خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار، وكذلك العمل على خلق جيل جديد من المصدرين بجانب المصدرين الحاليين.