بعد هبوطه عالمياً.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس الأحد، بالرغم من تراجع المعدن بالبورصات العالمية.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية ، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن حركة الذهب تشهد بالسوق المحلي تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأشار نجيب إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 541 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى 1852 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.35%، في الساعة 9:51 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.