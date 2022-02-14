شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: أكثر من 21 ألفا تقدموا لشغل وظائف بجهاز تنمية التجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تسجيل 21 ألفا و 464 متقدما لشغل وظائف باحثين سجل تجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وقال في بيان اليوم إن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم حاليا بفحص ومراجعة مستندات المتقدمين تمهيدا لإخطار من انطبقت عليهم الشروط، لاستكمال باقي مراحل المسابقة.

ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.