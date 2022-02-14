شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 14-2-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 14-2-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك فى بداية التعاملات الصباحية، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما استقر الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.16 جنيه للشراء، 21.36 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 17.72 للشراء، 17.89 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.72 للشراء، 17.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.72 للشراء، 17.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 21.16 جنيه للشراء، 21.36 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.13 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وبلغ 49.75 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.72 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع،وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.