شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : إجمالي أصول شركات التأمين بلغ 3.91 تريليون دولار أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أن قطاع التأمين في البلاد حافظ على توسع مستقر وظل قادرا على الوفاء بالزاماته في العام الماضي.

وذكرت اللجنة، منظم البنوك والتأمين بالصين، أن إجمالي أصول شركات التأمين الصينية بلغ 24.9 تريليون يوان (حوالي 3.91 تريليون دولار أمريكي) في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 11.5 في المائة عن بداية عام 2021.

وبشكل خصوصي، ازداد إجمالي أصول شركات التأمين على الممتلكات وشركات التأمين على الحياة وشركات إعادة التأمين ازداد بنسبة 6 في المائة و12.4 في المائة و22.2 في المائة بالترتيب.

وفي عام 2021، زادت الأقساط التأمينة لشركات التأمين بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي إلى 4.5 تريليون يوان.

وبلغ معدل كفاية الملاءة المالية الشامل لشركات التأمين، مؤشر رئيسي لقدرتها على الوفاء بالديون وغيرها من الإلزامات، بلغ 240 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2021. وكان متوسط نسبة الملاءة المالية الأساسية 227.3 في المائة وفقا لبيانات معنية.