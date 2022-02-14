صادرات منتجات البترول المصرية ترتفع بنسبة 274% نوفمبر الماضى

القاهرة - سامية سيد - تصدرت منتجات البترول والبترول الخام قائمة السلع المصرية الأكثر تصديرا من مصر في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من منتجات البترول نحو مليار و277 مليون دولار، بينما كانت 341.3 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 274.2%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من البترول الخام أيضا بلغت 289.3 مليون دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 96.7 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 199.3%.

وتضمنت القائمة كلا من صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 149.1 مليون دولار فى نوفمبر الماضي، بينما كانت 81.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 83.3%، وبلغت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية نحو 88.6 مليون دولار، مقابل 20.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 332.7%.

ورصدت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر نوفمبر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 63.1٪.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من البترول الخام أيضا بلغت 289.3 مليون دولار فى نوفمبر الماضي، مقابل 96.7 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 199.3%.

وتضمنت القائمة كلا من صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 149.1 مليون دولار فى نوفمبر الماضي، بينما كانت 81.3 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 83.3%، وبلغت قيمة الصادرات من أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية نحو 88.6 مليون دولار، مقابل 20.5 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 332.7%.

ورصدت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية لشهر نوفمبر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى بلغت 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 63.1٪.