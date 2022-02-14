شكرا لقرائتكم خبر عن "البرتقال أبو سرة" من 2.5 إلى 5 جنيهات.. أسعار الفاكهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر البرتقال أبو سرة 2.5 إلى 5 جنيهات، والبرتقال السكري 2.5 إلى 4.5 جنيه، والليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات، والعنب الأصفر 20 جنيها، والعنب المستورد الأسود 20 جنيها، والتفاح الأمريكي من 17 إلى 23 جنيها، والتفاح اللبناني 12 إلى 18 جنيها ، بحسب إعلان شعبة الخضروات في الغرفة التجارية، أن أسواق الفاكهة تشهد ضخ معروض ضخم مما تسبب في تراجع ملحوظ بالأسعار.

وتسجل الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات في أسواق الجملة، والبلح السيوي 20 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات، الفراولة 7 إلى 10 جنيهات، الرمان 6 إلى 9 جنيهات، المانجا 25 جنيها، الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات، الحرنكش 11 جنيها، كمثري مستورد 25 جنيها.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة في سياق السطور السابقة هي عبارة عن أسعار استرشادية في سوق الجملة، بمعني أنه يضاف عليها تكاليف النقل للمناطق المختلفة، إضافة إلى مكاسب التجار في كل محافظة ومنطقة.