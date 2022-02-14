شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. وشبكة مسارات الدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور بالمنطقة الشرقية، عن بدء أعمال تطوير مسار الدراجات الأول في المنطقة الشرقية، وذلك بعد سلسلة من ورش العمل (الدراجة وسيلة نقل)، التي أقيمت مع ممارسي ركوب الدراجات لمعرفة احتياجاتهم ومقترحاتهم، وتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مسار الدراجات، الذي سيوفر مسارا خاصا ومحميا للدراجات الهوائية. وتأتي هذه المرحلة كلبنة أولى بالمشروع لإنشاء شبكة متكاملة لركوب الدراجات في المنطقة الشرقية، والمرحلة الأولى عبارة عن 5 كيلو مترات (بدءا من دوار الراكة إلى دوار عنان السماء بمدينة الخبر)، ويهدف المشروع إلى تعزيز مستوى سلامة قائدي الدراجات الهوائية، وإيجاد خيارات متعددة للتنقل، وتعزيز الوصولية في المنطقة الشرقية، والرفع من جودة الحياة بتوفير خيارات صحية للتنقل.إعلان مهم يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور بالمنطقة الشرقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بإيجاد بيئة عمرانية صحية ومستدامة ينعم بالعيش فيها أجيال الحاضر والمستقبل، وتعكس هذه الخطوة التوجه الجاد لهيئة تطوير المنطقة الشرقية نحو رفع جودة الحياة في مدن المنطقة الشرقية لتصبح منافسة عالميا.

وحيث إن شبكة الطرق من المكونات الأساسية في مراحل تخطيط استعمالات أراضي المدن، يتم الأخذ في الاعتبار المسارات المخصصة للدراجات الهوائية؛ كونها وسيلة نقل مستدامة وصديقة للبيئة، كما أنها تقلل من التلوث البيئي الناجم عن السيارات في هذه المدن.

كما أن تخطيط استعمالات أراضي المدن يأخذ في الاعتبار وسائل النقل المختلفة في مراحل عمل المخططات الهيكلية والمحلية بالمدن، كونها المخططات التنفيذية الأساس لتحقيق الاستدامة، بشبكة طرق تحوي وسائل نقل مترابطة ومتكاملة للمركبات والدراجات والمشاة على مستوى أحياء ومراكز وأطراف المدن.

وأخيرا وليس بآخر، فإن مشروع إنشاء شبكة متكاملة لركوب الدراجات في المنطقة الشرقية، من المشاريع المهمة التي ترفع جودة الحياة في مدن المنطقة الشرقية، كما أنها ستجعل من حاضرة الدمام مقصدا سياحيا متميزا لما تحويه من مقومات سياحية بحرية وبرية وزراعية، كما أن ذلك المشروع سوف يسهم في مزيد من تعزيز ثقافة تخطيط المدن المستدام من خلال توفير بدائل مستدامة لوسائل النقل، وبيئة صحية مناسبة تحسن الصحة العامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية في مراكز وأحياء وأطراف المدن.