شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 324 مليون م2 أراضي للمنظومة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة لعقارات الدولة ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021، فيما أصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسد الاحتياج العقاري للمنظومة الحكومية، من بينها وزارات (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطني، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).

ونوهت الهيئة بسعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها الإستراتيجية حيال حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، عبر حلول ابتكارية، وذلك عبر 19 مبادرة، منها حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، ورفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، وتوفير مقرات للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، وتطوير منتجات ذات عوائد مالية، ووضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، إضافة إلى توفير حلول مالية وتمويلية جديدة.