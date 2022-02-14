شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وحدة لاستقبال راغبي تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية المنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر، للمسارعة بالتقدم إلكترونيا بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية قبل انتهائها الأربعاء المقبل 16 فبراير 2022م.

وأوضح الاتحاد أنه وبالتعاون مع الغرف التجارية على مستوى المملكة، خصصوا وحدات لخدمة راغبي التصحيح، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 وحدة استقبال لراغبي التصحيح بالغرف، وعدد 70 مختصا ومختصة في الغرف التجارية لاستقبال مسؤولي الشركات لتصحيح أوضاعهم، مبينا أن مراكز التصحيح بالغرف التجارية استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 4000 زيارة واتصال، فيما قدمت الوحدات أكثر من 5000 خدمة للمنشآت وأصحابها.

وطالب اتحاد الغرف السعودية المنشآت المخالفة بسرعة التقدم، ووفق خيارات التصحيح التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.

وأكد أن الجهات الحكومية منحت مزايا إضافية خلال الفترة الماضية، منها إعفاء المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والنقل من شرط توفير رأس المال وفق نظام الاستثمار الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات السنوية من 10 ملايين ريال إلى 2 مليون ريال.