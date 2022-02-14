شكرا لقرائتكم خبر عن 820 مليون ريال عملات معدنية متداولة حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن نمو العملات المعدنية المتداولة في ديسمبر الماضي بنسبة 1.5 %، مسجلة 820.120 مليون ريال، مقابل 807.695 مليون ريال في شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2020 التي سجلت فيه 655.738 مليون ريال بنسبة 25 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، تصدر فئة الـ 100 هللة العملات المعدنية المتداولة في ديسمبر الماضي مسجلة 444.413 مليون ريال، مقابل 436.586 مليون ريال في نوفمبر 2021، مرتفعة بنسبة 1.8 %، مستحوذة على 54.2 %، من إجمالي العملات المعدنية المتداولة، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي الذي سجلت فيه 333.563 مليون ريال بنحو 33.2 %.

وبحسب النشرة، جاءت في المرتبة الثانية فئة الـ 200 هللة مسجلة 210.052 مليون ريال، مستحوذة على 25.6 % من إجمالي العملات المعدنية، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة فئة الـ 50 هللة مسجلة 103.752 مليون ريال، وبنسبة 12.7 %، تلتها فئة الـ 25 هللة بنحو 49.612 مليون ريال وبنسبة 6 %.

ووفقا للنشرة، فإن فئة الـ 10 هللات سجلت نحو 7.982 مليون ريال في ديسمبر الماضي، مستحوذة على 0.9 %، بينما استحوذت فئة الـ 5 هللات على 0.5 %، مسجلة 3.921 مليون ريال، وأخيرا فئة الهللة بقيمة 385.852 ألف ريال، واستحوذت على 0.05 % من إجمالي العملات المعدنية المتداولة.

وأشارت بيانات النشرة إلى أن إجمالي العملات الورقية المتداولة في ديسمبر الماضي بلغ 168.775 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 1.7 %، مقارنة بـ 165.940 مليار ريال في نوفمبر 2021، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 6.6 %، مقارنة بـ 158.363 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020.

وأوضحت البيانات أن فئة الـ 500 ريال، استحوذت على نحو 81.3 % من إجمالي الفئات الورقية المتداولة، مسجلة 137.240 مليار ريال، تلتها فئة الـ 100 ريال بنحو 23.687 مليار ريال وبنسبة 14 % من الإجمالي، بينما جاءت ثالثة فئة الـ 50 ريالا بنحو 5.396 مليار ريال وبنسبة 3.2 %.

وأفادت بيانات النشرة بأن فئة الـ 10 ريالات جاءت في المرتبة الرابعة بـ 1.323 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وبنسبة 0.8 % من إجمالي العملات الورقية المتداولة، تلتها فئة الـ 5 ريالات بقيمة 1.127 مليار ريال بنسبة 0.7 % من الإجمالي.