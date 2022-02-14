شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمي: الصفقة الأكبر في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى الإعلام العالمي الضوء على إعلان المملكة تحويل 4 ٪ من أسهم شركة «أرامكو» النفطية العملاقة إلى صندوق الثروة السيادية، أو ما يعادل 300 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعد الأكبر حتى الآن هذا العام، وتعزز أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 560 مليار دولار، ما يشكل قفزة كبيرة، قد تقود إلى تغيرات كبيرة في تصنيف الصندوق حول العالم. من هذا المنطلق ركزت صحيفة ”الخليج 365” على أبرز ما جاء في الإعلام العالمي حول الصفقة، كالآتي..

دفعة كبيرة

في البداية، أشارت صحيفة «بيزنس توداي» العالمية إلى أن العملية تسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع قيمة أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، ويبلغ عدد الأسهم التي ستنقل إلى الصندوق بموجب الصفقة نحو 8 مليارات سهم، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 298.4 مليار ريال، وفقا لآخر سعر إغلاق لسهم «أرامكو» البالغ 37.30 ريال في «تداول».

وقالت: «هذه الخطوة توفر دفعة كبيرة للصندوق».

خطة طموحة

وقالت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية إن صفقة النقل تأتي كجزء من خطة المملكة الطموحة إلى تنويع الاقتصاد، وإعداد البلاد لعصر ما بعد الهيدروكربونات.

محرك اقتصادي

أما شبكة «دويتشه فيللا» الألمانية، فكتبت على موقعها الناطق بالانجليزية أن التحويل أثرى صندوق الاستثمارات العامة بنحو 80 مليار دولار. وأوضحت أن بعض الأموال ستخصص لخلق وظائف في القطاع الخاص بالمملكة.

وأردفت: أرامكو هي أكبر منتج للنفط في العالم. وواحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم إلى جانب آبل ومايكروسوفت، وتقدر أصولها بنحو 2 تريليون دولار.

ولفتت الشبكة إلى أنه في الفترة الحالية، تستفيد الشركة العملاقة أيضا من ارتفاع أسعار النفط، والتي يتم تداولها فوق 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

مشروعات مستقبلية

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن صفقة النقل تأتي في الوقت الذي يخطط فيه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة الديون ويستعد لدعم أصوله.

وأضافت: يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من حصول صندوق الاستثمارات العامة -القوة الدافعة وراء خطة السعودية الطموحة لإعادة تنظيم اقتصاد البلاد بحلول عام 2030- على أول تصنيفين ائتمانيين من وكالتي فيتش وموديز العالميتين. وهذه مقدمة لصفقات مستقبلية أخرى للصندوق الذي يحتمل أن يطلق سندات خضراء، ويحظى بتسهيلات مصرفية بقيمة 15 مليار دولار، في الوقت الذي يسعى فيه إلى جمع مزيد من الديون.

جني الثمار

وقال موقع «سبيكترم نيوز» إن المملكة تجني فوائد ارتفاع أسعار النفط بعد أن أدت جائحة كورونا إلى تحطيم الأسعار.