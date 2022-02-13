أخبار البورصة اليوم الأحد 13-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للصناعات الطبية-أيكمى، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العامة للمنتجات الخزف والصيني، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بي أي جي للتجارة والاستثمار، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.28%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.53%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18 مليون جنيه، 218.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 152.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 569.9 ألف جنيه، 81.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1161 نقطة.

وصعدت أسهم 7 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

نايل سيتي للاستثمار

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 609.1 ألف سهم بقيمة 209.7 مليون جنيه.

بنك أبو ظبي التجاري

قررت البورصة، نقل التعامل على أسهم بنك أبو ظبي التجاري - مصر من نظام القبول الآلي للأوامر إلى نظام نقل الملكية (أوراق مالية غير مقيدة) (خارج المقصورة) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة غدًا الاثنين تنفيذًا للمادة (10) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 839 لسنة 2018.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 83 ألف سهم، 1.743 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العربية للصناعات الهندسية 1.25 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 127 ألف سهم، 3850 سهم، 1.950 مليون سهم، 147 ألف سهم، 20 ألف سهم، 301.2 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.01%، وشراء الثانية عدد 45 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.03%، وشراء الثالثة 123 سهم وبذلك يصل إجمالي الرصيد 938.8 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ إجمالي مبيعات شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 527.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 532.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 0.96%، وبلغ صافي الربح 82.1 مليون جنيه مقابل 67 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 22.47%، وبلغ إجمالي صافي مبيعات قدرها 7.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 407.5 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 42.6 مليون جنيه.

هيرميس

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية لصفقة الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من المجموعة بسعر عرض 19 جنيه للسهم الواحد.