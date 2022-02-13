شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 8.69% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 8.69%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 6.29%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.05%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.5%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 4.05%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.96%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.33%.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.18%، يليه قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.99%، 1.97%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.68%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.48%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.29%، ونزل قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.76%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.28%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.53%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18 مليون جنيه، 218.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 152.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 569.9 ألف جنيه، 81.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1161 نقطة.

وصعدت أسهم 7 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.