- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لـ"أوبك" يبدى إعجابه بالتنظيم والعروض المتميزة للمتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر
وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.
ثم قام الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، بجولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها.
أبدى محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك" إعجابه بالتنظيم والعروض المتميزة التى يقدمها المتحف القومى للحضارة بالفسطاط ، والذى يعبر عن عظمة مصر وكيانها العريق منذ فجر التاريخ واستخدام المتحف تقنيات ووسائل العرض الحديثة وشاشات تفاعلية تمنح الزائرين تجربة مختلفة وممتعة .
ووجه الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تلك الزيارة الكريمة ، كما أثنى على جهود القائمين على المتحف .
وكان الأمين العام لأوبك قد زار المتحف على هامش تواجده فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 الذى تنطلق اعتبارا من الغد وتحظى بافتتاح ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورافق الأمين العام خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف.