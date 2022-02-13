تفاهم بين بنك التصدير وناتيكسيس لتعزيز تنافسية المصدرين السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة ناتيكسيس للخدمات المصرفية (Natixis CIB)، تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين في الأسواق العالمية، وتسهيل أعمالهم التجارية وتوسيع نطاقها على المستوى الدولي، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

وتستهدف المذكرة مجالات التعاون الرئيسية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة ناتيكسيس سي آي بي، ودعم الشركات السعودية، ورفع الوعي لديها من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل التي تركز على أهمية إدارة المخاطر التجارية والسياسية في التجارة الدولية، والتعاون في تطوير حلول تمويل الصادرات، وكذلك الحوار المنتظم وتبادل معلومات السوق بين الطرفين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن خطط البنك الطموحة لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع اللاعبين الدوليين، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، لا سيما لتعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية، وإيجاد وتوسيع المزيد من الفرص الاستثمارية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للأعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في ناتيكسيس سي آي بي باربرا ريكاردي، بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الشمري أنه في ظل الاهتمام المتزايد بتنمية المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية، يواصل البنك جهوده في بناء التحالفات وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الاستراتيجية مع المؤسسات المالية

الرائدة في مختلف أنحاء العالم، لتعزيز إسهام قطاع الصادرات والمنتجات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

ناتيكسيس

بنك استثماري فرنسي أنشئ في نوفمبر 2006، من خلال دمج عمليات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة البنك الشعبي و جروب كيسي دوبراني.

التأسيس نوفمبر 2006

البورصة يورونكست (KN)

الدولة فرنسا

المقر الرئيسي باريس

الصناعة خدمات مالية

المنتجات إدارة الأصول

ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار (ناتيكسيس)

شركة تابعة مرخصة من هيئة السوق المالية لخدمة العملاء في المملكة، تقدم منتجات مصممة للأسواق المالية إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائنا المحليين، بما يشمل المؤسسات المالية والشركات والمكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية.

تاريخ الترخيص: 24/09/2019

تاريخ ممارسة العمل: 06/05/2020

رأس المال المدفوع: 50,000,000 ريال

الشكل القانوني: مساهمة مقفلة أجنبية

الشريك الوحيد: ناتيكسيس