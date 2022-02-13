الهيئة السعودية للمواصفات تطلق شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خدمة منح شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف هذه الخدمة إلى دعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنعين للحصول على شهادة المطابقة لإنتاجهم المراد تصديره التقدم من خلال نظام منح الشهادات للحصول على الشهادة.

ويسهم حصول المنتج على شهادة المطابقة في إزالة العديد من العوائق والتحديات التي تواجهه في النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة تعزيز موثوقيته وسرعة وصوله ودعم فرص نجاحه.

يذكر أن «المواصفات السعودية» من خلال خدماتها ومبادرتها في إصدار المواصفات واللوائح الفنية وشهادات المطابقة تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية.

ودعت «المواصفات السعودية» الراغبين من المصنعين والشركات المحلية في الحصول على الشهادة إلى الدخول على موقعها الالكتروني.

الأهداف:







دعم المنتج الوطني



تسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية



تمكين المصنعين من تصدير إنتاجهم



إزالة عوائق وتحديات النفاذ للأسواق العالمية



زيادة موثوقيته وسرعة الوصول ودعم فرص النجاح



خدمة شهادة مطابقة

تعنى بتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.