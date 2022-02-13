شركة متخصصة تعتمد مواد سابك لتبطين أنابيب نقل مياه البحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت شركة متخصصة مواد شركة «سابك»، في تنفيذ مشروع التبطين المحكم لأنابيب بطول 37 كلم وقطر 42 بوصة لنقل مياه البحر المالحة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن الشركة المتحدة للخدمات الفنية الخاصة استخدمت مواد سابك من البولي إيثيلين عالي الكثافة (SABIC PE100) درجة (HDPE P6006AD) التي تنتجها «سابك» في المملكة، لتنفيذ المشروع باستخدام نظام Titeliner System، مبينة أن حلول «سابك» البلاستيكية وفرت الحماية من التآكل لمشاريع خطوط الأنابيب المعدنية الكبرى في المملكة.

وتنامى الاتجاه لتبطين خطوط الأنابيب المعدنية في قطاع الصناعة لهدف إعادة تأهيل خطوط الأنابيب المعدنية القديمة، وحماية خطوط الأنابيب الجديدة من التآكل، وخلال هذه العملية يتم إدخال أنبوب البولي إيثيلين بقطر أعلى قليلا من القطر الداخلي للأنبوب المعدني، وسحبه داخل الأنبوب الفولاذي، مما يؤدي إلى إنشاء بطانة محكمة، ويجب أن تكون مادة البولي إيثيلين المستخدمة في هذا المشروع قادرة على تحمل ظروف التشغيل القاسية بما في ذلك مقاومة عالية للأحمال الميكانيكية أثناء عمليات التركيب والتشغيل، وتحمل درجات الحرارة العالية، والتآكل، ومقاومة الاحتكاك أثناء فترة عمر الأنابيب.

ويعد منتج «سابك» المادة المفضلة لمشاريع تبطين الأنابيب المعدنية الخاصة بنقل المياه في المنطقة، وتعد درجة (P6006AD) هي المادة الأولى التي تسحب داخل أنبوب بقطر 42 بوصة لمسافة كيلو متر، وقد وقع الاختيار على مواد «سابك» لتصنيع الأنابيب، نظرا لما تتميز به هذه المواد من سهولة المعالجة واستقرار الأبعاد والمرونة.

وقد أهلت «سابك» موادها وفقا للمعايير العالمية، مثل: معايير (ISO 4427) ومعايير (ASTM D 3350)، وكذلك معايير شركات النفط والغاز.

وقال مدير عام البلاستيكيات الهندسية وحلول السوق في «سابك» المهندس عبدالله العتيبي، «إنه من خلال الاستفادة من إمكانات التقنية والابتكار المتطورة التي نمتلكها والمشاركة مع شركاء سلسلة القيمة الذين يشاركوننا رغبتنا في الابتكار، فإننا نوسع حدود ما يمكن أن تفعله مواد سابك لإيجاد قيمة يستفيد منها الجميع في هذه الصناعة».

وأضاف «تسهم سابك من خلال قطاع الأنابيب والمرافق، بتلبية احتياجات السوق والطلب من خلال تطوير حلول جديدة ذات قيمة مضافة ومستدامة، وتلبية جميع المعايير واللوائح ذات الصلة بصناعة الأنابيب».







تحمل ظروف التشغيل القاسية



مقاومة عالية للأحمال الميكانيكية



تحمل درجات الحرارة العالية



عدم التآكل



مقاومة الاحتكاك



مشروع تبطين أنابيب معدنية

طول الأنابيب:37 كلم

قطر الأنبوب:42 بوصة

النشاط:

نقل مياه البحر المالحة

المواد المستخدمة:

البولي إيثيلين عالي الكثافة

(SABIC PE100) درجة (HDPE P6006AD)

الأهداف:





توفير الحماية لمشاريع خطوط الأنابيب المعدنية



إعادة تأهيل خطوط الأنابيب المعدنية القديمة



حماية خطوط الأنابيب الجديدة من التآكل



شروط المواد المستخدمة: