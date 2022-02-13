المواصفات تحصل على اعتراف دولي لتقديم 4 خدمات مترولوجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن حصولها على الاعتراف الدولي لتقديم 4 خدمات مترولوجية.

وأوضحت الهيئة أن مختبر المايكرويف التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة حصل على اعتراف المركز الدولي للأوزان والمقاييس BIPM، لتقديم 4 قدرات فنية.

وأوضحت «المواصفات السعودية» أن هذا الاعتراف يسهم في دعم البنية التحتية للجودة، ويعزز من ريادة المملكة الإقليمية والدولية في مجال القياس والمعايرة، مما يعزز من دعم منظومة الاقتصاد الوطني بتحقيق الإسناد المترولوجي لأدوات القياس المستخدمة في المملكة.

وقد ضمنت المملكة من خلال هذا الاعتراف تسلسل وتوافق وحدات القياس الدولي»SI» لديها مع وحدات القياس العالمية، كما يعني هذا الاعتراف الدولي بأن شهادات المعايرة الصادرة عن المركز الوطني للقياس والمعايرة معترف بها دوليا في جميع الدول الصناعية المتقدمة، وهو ما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من الأسواق العالمية وإليها.

يذكر أن المركز الوطني للقياس والمعايرة حاصل على الاعتراف الدولي في 20 قدرة فنية لتقديم مجموعة من الخدمات الفنية في مجالات متعددة منها: مجال القياسات الكهربائية، ومجال قياسات الوقت والتردد، ومجال قياسات الأطوال، كما يعد المركز واحدا من أكثر المراكز الإقليمية والعالمية تطورا في هذا المجال، ويقدم مجموعة من الخدمات الفنية لشركائه من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة ودول العالم.

الاعتراف الدولي يسهم في: