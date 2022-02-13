107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل العقاري حتى نهاية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برنامج ضمانات الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية استفادة أكثر من 107 آلاف مستفيد للحصول على القرض العقاري المدعوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

ويأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، للوصول إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي «إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانيا لدى الجهات التمويلية»، مبينا أن إجمالي المستفيدين من «ضمانات» بلغ 107.688 مستفيدين بما يعادل 18% من إجمالي 600 ألف مستفيد استفادوا من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري المدعوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.

وأضاف بن ماضي، «إن البرنامج يقدم تسهيلات للمستفيدين غير المقبولين ائتمانيا لدى الجهات التمويلية لأسباب تتعلق بتدني الدخل الشهري أو لا يملكون دخول شهرية ثابته .