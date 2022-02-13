شكرا لقرائتكم خبر 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل العقاري حتى نهاية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، للوصول إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي «إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانيا لدى الجهات التمويلية»، مبينا أن إجمالي المستفيدين من «ضمانات» بلغ 107.688 مستفيدين بما يعادل 18% من إجمالي 600 ألف مستفيد استفادوا من الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري المدعوم منذ انطلاقته حتى نهاية 2021م.
وأضاف بن ماضي، «إن البرنامج يقدم تسهيلات للمستفيدين غير المقبولين ائتمانيا لدى الجهات التمويلية لأسباب تتعلق بتدني الدخل الشهري أو لا يملكون دخول شهرية ثابته .
كانت هذه تفاصيل خبر 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل العقاري حتى نهاية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.