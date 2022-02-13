شكرا لقرائتكم خبر شركتان في نجران وجازان تصححان وضعهما من التستر التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شركة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة استفاد من الفترة التصحيحية، حيث تعمل في مدينة نجران منذ 9 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها 7 ملايين ريال سنويا.
وذكرت أن شركة أخرى استفادت من الفترة التصحيحية، حيث تعمل في مجال الذهب والمجوهرات بمدينة جازان منذ 17 عاما، في حين تتجاوز إيراداتها 9 ملايين ريال سنويا.
وأشارت الوزارة إلى تقدم ملاك المنشأتين وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركتين لشخص آخر (طرف ثالث) وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالهما الآن نظامية بشكل كامل.
يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركتان في نجران وجازان تصححان وضعهما من التستر التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.