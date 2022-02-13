شكرا لقرائتكم خبر شركتان في نجران وجازان تصححان وضعهما من التستر التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة التجارة عن شركتين استفادتا من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها الأربعاء القادم وصححتا وضعهما من التستر التجاري، إحداها تعمل في نشاط الذهب والمجوهرات في جازان وإيراداتها تفوق 9 ملايين ريال، والثانية تعمل في نشاط الملابس الجاهزة بنجران وتتجاوز إيراداتها السنوية 7 ملايين ريال.

وأوضحت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شركة متخصصة في بيع الملابس الجاهزة استفاد من الفترة التصحيحية، حيث تعمل في مدينة نجران منذ 9 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها 7 ملايين ريال سنويا.

وذكرت أن شركة أخرى استفادت من الفترة التصحيحية، حيث تعمل في مجال الذهب والمجوهرات بمدينة جازان منذ 17 عاما، في حين تتجاوز إيراداتها 9 ملايين ريال سنويا.

وأشارت الوزارة إلى تقدم ملاك المنشأتين وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركتين لشخص آخر (طرف ثالث) وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقا لنظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالهما الآن نظامية بشكل كامل.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.