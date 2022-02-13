هيئة المهندسين تتفق مع «ABB» على تدريب السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تعاون مشترك مع شركة ABB السعودية بالرياض، أمس، وذلك في مجال التدريب والتطوير المهني بمختلف المجالات الهندسية والفنية من أجل تقديم محتوى تدريبي واسع ومتنوع والإشراف عليه لضمان جودته للكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية. وقع المذكرة كل من الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، والمدير العام لشركة ABB في المملكة المهندس محمد الموسى. وأوضح العبداللطيف أن المذكرة ستسهم في دعم أهداف العمل المشترك بين الجهتين نحو الارتقاء بمنظومة التدريب والتطوير المهني، حيث تبحث الهيئة من خلال بناء شراكات لتطوير منهج عملية التعليم الهندسي لديها مما ينعكس بشكل إيجابي على مجال التدريب والتطوير لتكون مواكبة لتطور مختلف العلوم الهندسية ومتطلبات سوق العمل ولدعم القطاع الهندسي والعاملين فيه، وبين العبداللطيف أن المذكرة التي وُقعت تضمنت عدة جوانب من أبرزها: تنفيذ برامج تدريبية جديدة تخصصية في مجال الأنظمة والمنتجات الكهربائية مزودة بأحدث التقنيات خلال العام الحالي وفق أعلى المستويات، والتشاور وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالجوانب التخصصية والفنية بمحتوى البرامج الهندسية التي من شأنها رفع مستوى مخرجات التدريب الهندسي في المملكة، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى حصول المستفيدين من خلال البرامج التدريبية المتقدمة على أعلى معايير الأداء المهني. أبرز أوجه التعاون رفع مستوى القدرات المعرفية نحو المهارات المستقبلية لدى الكوادر الوطنية. تنفيذ دورات تدريبية في مجالي الأنظمة الكهربائية وترشيد الطاقة. تبادل الخبرات والاستشارات في مجالات التدريب والتأهيل. تقديم برامج تدريبية تخصصية لأعضاء الهيئة تواكب توجهات سوق العمل.

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