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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق التنمية السياحي وقع اتفاقية مع مجموعة عبداللطيف العبداللطيف الفندقية لتنفيذ مشروع سياحي في محافظة الأحساء يتضمن إنشاء فندق 4 نجوم مع متاجر تجزئة، واختيرت علامة «راديسون بلو» العالمية للفنادق لتتولى إدارة وتشغيل الفندق.

وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، وعن المجموعة الفندقية نبيل عبداللطيف العبداللطيف، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تمكين المستثمرين بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، كما يحقق التكامل مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية.