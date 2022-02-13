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وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، وعن المجموعة الفندقية نبيل عبداللطيف العبداللطيف، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.
يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تمكين المستثمرين بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، كما يحقق التكامل مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية.
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