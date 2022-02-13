شكرا لقرائتكم خبر صنع في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنع في السعودية معرض ينطلق اليوم في واجهة الرياض، حيث يمثل ملتقى ضخما جهز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية، لإيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويقدم المعرض عددا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.

