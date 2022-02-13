صنع في السعودية

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ويقدم المعرض عددا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.
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