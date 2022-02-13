الخطوط السعودية

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وسيتمكن ضيوف «السعودية» من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء جميع إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق «السعودية»، ومن خلال أجهزتهم الذكية من هواوي، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم.
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