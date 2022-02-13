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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخطوط السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي للاستثمار، يتم بموجبها إدراج التطبيق الرسمي للناقل الجوي الوطني «SAUDIA» إلى متجر AppGallery، كمنصة توزيع التطبيقات الرسمية لشركة هواوي، ضمن رحلتها نحو التحول الرقمي.

وسيتمكن ضيوف «السعودية» من التخطيط لرحلاتهم وإجراء الحجز وإنهاء جميع إجراءات السفر وخدمات ما بعد البيع بين المملكة ووجهتهم المفضلة من أي مكان عبر تطبيق «السعودية»، ومن خلال أجهزتهم الذكية من هواوي، حيث سيجدون مجموعة خدمات وخيارات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة في متناول أيديهم.

