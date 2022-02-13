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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 اتفاقيات وقعها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع ممثلي ثلاث شركات وطنية لإنشاء عدد من المشاريع والمرافق الخدمية، تصل إيراداتها إلى أكثر من 38 مليون ريال. وتشمل المشاريع عقد استثمار وتطوير أرض فضاء لإنشاء مجمع خدمات سيارات متكامل بمساحة 21.357 م2 بضاحية الملك فهد بالدمام، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة قطع أراضي فضاء لإقامة إسكان جماعي للأفراد متكامل الخدمات بغرب مدينة الدمام على مساحة 9000 م2، واستثمار أراضي فضاء بغرب مدينة الدمام على مساحه 9000 م2 لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع سكني جماعي للأفراد متكامل الخدمات.



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