شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والكويت بجلسة الأحد..وصعود الإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.95% خاسرًا 239.67 نقطة ليغلق عند مستوى 12029.04 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.34% خاسرًا 171.57 نقطة ليغلق عند مستوى 12637.36 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.26% رابحًا 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1872.13 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.95% خاسرًا 239.67 نقطة ليغلق عند مستوى 12029.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.65% خاسرًا 416.22 نقطة ليغلق عند مستوى 24801.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 225.2 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.7%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.13%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.91%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.77%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.56%، ثم قطاعي الأدوية والاستثمار والتمويل بنسبة 2.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.42%.

وقفزت 7 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 6.16%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.89%، وتراجع 197 سهمًا على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.78%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.76%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 416.8 ريال سعودي.



بورصة الكويت بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.80% خاسرًا 59.49 نقطة ليغلق عند مستوى 7418.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسرًا 50.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8031.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.31% خاسرًا 83.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.54 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.55% خاسرًا 103.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6579.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 283.2 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 6.99%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.86%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.99%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.73%.



بورصة قطر بورصة قطر كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.34% خاسرًا 171.57 نقطة ليغلق عند مستوى 12637.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.4 مليون سهم بقيمة 453.5 مليون ريال عبر تنفيذ 9698 صفقة، وتراجع 46 سهمًا، وارتفعت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.85%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.76%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%.



بورصة أبو ظبي بورصة أبو ظبي فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.8% رابحًا 71.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8998.45 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.643 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 191.5 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 6657 صفقة.

وصعد قطاع الاستثمار والخدمات المالية ببورصة أبو ظبي بجلسة الأحد بنسبة 1.57%، فيما تراجع قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.66%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 11.76%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 7.58%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق" بنسبة 5.9%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة أدنوك للحفر" بنسبة 4.16%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.3%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 2.4%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 296.8 مليون درهم.



بورصة دبي بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.22% رابحًا 7.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3257.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.8 مليون سهم محققة ما قيمته 241.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2360 صفقة لعدد 27 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية والنقل بنسبة 0.75%، 0.22%، 0.10%، على التوالي.

وصعد 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم بنك السلام بنسبة 2.60%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.34%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 1.16%، فيما تصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 87.8 مليون ورقة بقيمة 72.7 مليون درهم.



بورصة البحرين بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.26% رابحًا 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 1872.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 720.8 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 99.81% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.95%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.65% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 9.76%، 5%، 1.31%، 0.95%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 1.02% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.69%، وهبطت أسهم شركة استيراد الاستثمارية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.86%، 0.6%، 0.32%، على التوالي.