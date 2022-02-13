شكرا لقرائتكم خبر عن ذا هوليوود ريبورتر: «العلا» و«نيوم» تسعيان للتحول إلى مواقع تصوير عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «السلطات السعودية بذلت جهوداً إضافية حتى تحسن استقبال ضيوف هوليوود». كريستيان ميركوري - منتج فيلم «قندهار».

* «نيوم واحدة من القطع المركزية المتلألئة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المستقبلية للمملكة»

سلط موقع «ذا هوليوود ريبورتر» الأمريكي الضوء على «التطور السينمائي الهائل»، الذي تشهده المملكة، طارحاً سؤالاً حول إمكانية تحول السعودية إلى وجهة عالمية لتصوير الأعمال الدرامية المحلية والدولية مستقبلاً.

وقال الموقع: «بعد أن رحبت المملكة مؤخراً بأكبر فيلمين في تاريخ البلاد، وهما: قندهار ومحارب الصحراء Desert Warrior، إضافة إلى ترويج منطقتين وتطويرهما بشكل كبير كوجهات تصوير، تخطط المملكة لتصبح لاعباً رئيسياً في الإنتاجات الدولية والمحلية».

وأضاف «ذا هوليوود ريبورتر» في الموضوع، الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: ستتوافر قريباً مرافق مخصصة للتصوير السينمائي في العلا، وستكون عبارة عن جزء من طريق تاريخي ومنطقة ذات مناظر طبيعية متغيرة بشكل كبير مليئة بالكثبان الرملية والواحات الصحراوية والنتوءات الصخرية والآثار القديمة، بما في ذلك أول موقع سعودي للتراث العالمي لليونسكو، وبعضها يعود تاريخه إلى الماضي في العصر الحجري.

وفقاً لستيفن ستراشان، مفوض الأفلام في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الذي استلم منصبه في عام 2019، وأشرف على إطلاق ذراع المحافظة الترويجي للأفلام والتليفزيون العام الماضي، يتم حالياً بناء مرحلتين تبلغ مساحتيهما حوالي 23 ألف قدم مربع، إلى جانب 300 وحدة إقامة للممثلين وطاقم العمل، التي من المفترض أن تفتح منتصف العام الجاري.

قال ستراشان، الذي أشار أيضاً إلى أن مطار العلا أصبح دولياً مؤخراً، حيث أصبح هناك رحلات مباشرة من باريس الآن: «سيكون مثل المنتجع حيث يمكن لفرق التصوير أن يأتوا ويشعروا بالأمان والراحة».

على الجانب الآخر، أوضح منتج فيلم «قندهار»، كريستيان ميركوري، من شركة «كيب ستون بيكتشرز» لـ«ذا هوليوود ريبورتر»،أنه مهما كانت «التحديات الإضافية» فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم تسهيل عملية الإنتاج بشكل كبير من قبل السلطات السعودية، التي بذلت جهوداً إضافية حتى تحسن استقبال ضيوف هوليوود.

وأردف: «لقد شمروا حقاً عن سواعدهم، وفعلوا ما بوسعهم لنحصل على ما نحتاج إليه، وكان الأمر مثيراً للإعجاب، فلا يمكنك المجيء إلى الولايات المتحدة والحصول على هذا المستوى من الدعم الحكومي».

وبحسب الموقع الأمريكي، كان جزء كبير من هذا الدعم مالياً، حيث دخلت قناة «إم بي سي» العملاقة في وقت مبكر بفريق عمل «قندهار» كمستثمر رئيسي، لكن الفيلم استفاد أيضاً من الخصم النقدي البالغ 40 % للأفلام والإنتاجات الوثائقية والرسوم المتحركة في البلاد، الذي تم الإعلان عنه فقط في ديسمبر الماضي، خلال افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الأول، الذي وصفه الموقع الأمريكي بأنه كان «حدثا سينمائيا دوليا كبيرا».

لكن «قندهار»، الذي يتميز أيضاً بكونه أول فيلم رئيسي يتم تصويره بالكامل في المملكة، ليس أكبر فيلم هوليوودي يتم تصويره بالسعودية، فعلى بعد أكثر من 500 كيلو متر شمال العلا، تم تصوير فيلم «محارب الصحراء» ذي الميزانية الكبيرة، بدعم أيضاً من «إم بي سي» ومن المخرج روبرت وايت، من بطولة أنتوني ماكي، عائشة هارت، شارلتو كوبلي وبن كينغسلي، وتم بدء التصوير منذ منتصف عام 2021 في منطقة تبوك. وبشكل أكثر تحديداً، تم تصويره في منطقة نيوم الساحلية، نظراً لكونها موطناً لمدينة ضخمة مقترحة بقيمة 500 مليار دولار، وهي «واحدة من القطع المركزية المتلألئة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المستقبلية للمملكة» وفقاً لوصف الموقع الأمريكي.

وعلى غرار العلا، يجري حالياً بناء مسار صوتي في نيوم، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل وحدتي تصوير في أوائل 2022. ثم سيتم إنشاء 4 أخرى على مدار الـ12 شهراً المقبلة للمساعدة في استيعاب مقر إنتاج ثابت يمكنه استيعاب تصوير أعمال سعودية سينمائية ودرامية كبيرة.

واختتم الموقع مشيراً إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة في خطتها لدعم القطاع السينمائي، ونيوم والعلا تتطلعان للتحول إلى مواقع تصوير عالمية.