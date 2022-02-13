شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

إيقاف تداول 33 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للصناعات الطبية-أيكمى، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العامة للمنتجات الخزف والصيني، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بي أي جي للتجارة والاستثمار، القاهرة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.28%، والعرب على 5.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.53%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 18 مليون جنيه، 218.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 152.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 569.9 ألف جنيه، 81.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1161 نقطة.

وصعدت أسهم 7 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 132 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.72%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.50%.

- القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية بسعر إغلاق 1.406 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.30%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.24%.

-القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 21.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.93%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 15.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.75%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.60%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.745 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.48%.

- اودن للاستثمارات التنمية بسعر إغلاق 0.934 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.92%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.399 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.54%.