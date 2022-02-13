شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم يجتمعون غدًا في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الإثنين فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" - الحدث الأكبر بالقطاع بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط - تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 14 الى 16 فبراير 2022 بأرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة.

وعلى مدى ثلاثة أيام يطلق معرض ومؤتمر البترول والغاز والطاقة الرائد في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط عامًا من الحوار الاستراتيجي حول الطاقة لرسم خارطة للانتقال الى مستقبل أكثر استدامة.

هذا ويجمع إيجبس أطراف منظومة البترول والغاز لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة، كما تستعرض نسخة هذا العام أحدث الحلول والتقنيات في صناعة البترول والغاز والطاقة بمشاركة أكثر من 450 عارض هذا العام، بما في ذلك 25 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات بالإضافة إلى تواجد العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة في مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف المؤتمر 11 وزيرًا على صعيد قطاع الطاقة على مستوى العالم بالإضافة إلى 19 مديرًا تنفيذيًا و8 أمناء عامين، بهدف مناقشة الأهداف طويلة المدى بشأن التحول الطاقي، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المستهدف على المدى القصير بأسواق الطاقة الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستدامة.

كما يجمع إيجبس وزراء الطاقة الإقليميين الرئيسيين لمناقشة سبل التعاون لدعم عملية انتقال الطاقة، وتشهد فعاليات المؤتمر الاستراتيجي عقد جلسة وزارية بحضور كلاً من معالي السيد المهندس طارق الملا، معالي، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية مصر العربية ومعالي السيدة ناتاشا بيليدو وزير الطاقة والتجارة والصناعة، بجمهورية قبرص ومعالي السيد الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية، المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السيد يونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، جمهورية جيبوتي ومعالي السيد عبدالسلام عبدالله باعبود، وزير النفط والمعادن، الجمهورية اليمنية ومعالي المهندس ظافر ملحم ، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فلسطين ومعالي الدكتورة آيساتو صوفي غلاديما، وزيرة البترول والطاقات، السنغال ومعالي السيد غابريال مبيغا أوبيانغ، وزير المناجم والمحروقات، جمهورية غينيا الاستوائية وكارين الحرار، وزيرة الطاقة، إسرائيل ومعالي السيد تيميبري سيلفا، وزير البترول، نيجيريا و وسهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الامارات.

كما يشارك بجلسات المؤتمر، عددًا من المتحدثين البارزين منهم الدكتور/ فاتح بيرول المدير التنفيذي مدير رابطة الطاقة الدولية، ومحمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"، وعلي سبت بن سبت الأمين العامّ لمنظمة أوابك، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والسفير/ ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعمر فاروق إبراهيم الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقيين (APPO)، وجوزيف ماكمونيغل الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، والدكتورة/ هدى بن جنة علال المدير العام لمرصد الطاقة للمتوسط.

ومن المقرر مناقشة سبل الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر خلال فعاليات معرض ومؤتمر إيجبس، وذلك عبر تعاون القطاعين العام والخاص وضخ الاستثمارات من قبل شركات النفط والغاز العملاقة، كما يتيح المؤتمر نقاشات عميقة من رواد القطاع العالميين الذين يمثلون القوة الدافعة على صعيد الاستثمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد قطاع الطاقة العالمي، يأتي على رأسهم: برنارد لوني، رئيس، شركة بي بي البريطانية وكلاوديو ديسكالزي، رئيس، شركة إيني الإيطالية وجون كريستمان، الرئيس والمدير التنفيذي، شركة أباتشي وتوفيق حقّار، الرئيس التنفيذي، شركة سوناطراك ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة بيكر هيوز وجان سينتيناك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة أكسنز وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي، شركة دراغون أويل وماثيوس ريجاس، رئيس، شركة إنرجين وفيمال كابور، رئيس، شركة هانيويل لحلول المعالجة وأندرياس شياميشيس، الرئيس التنفيذي، شركة هيلينيك بتروليوم ومارتن هيوستن، رئيس شركة Tellurian وسارة أكبر، الرئيس التنفيذيّ، شركة أويل سيرف وسايمون توماس، الرئيس التنفيذي، شركة كابريكورن للطاقة وأنطونيو بيتري، الرئيس والمدير التنفيذي، شركة AspenTech.

إلى جانب مشاركة كل من أندرياس بيكرز ، الرئيس التنفيذي الإقليمي ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ، شركة Thyssenkrupp للحلول الصناعية ودي لا راي فنتر، نائب الرئيس التنفيذي لـ قطاعات LNG West & CCUS ، شركة شل وجون أرديل نائب رئيس شركة أكسون موبيل للبحث والاستكشاف وكلاى نيف، رئيس الاستكشاف والإنتاج في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية، شركة شيفرون و بول مارسدن ، رئيس شركة بكتل للطاقة.

كما يخصص "إيجبس 2022" عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة في السلامة وحماية البيئة وجوائز للعناصر النسائية الأكثر تميزًا فى قطاع البترول، وجوائز في مجال الاستثمار وتمويل مشروعات الطاقة، حيث أعلنت اللجان المختصة لكل فئة عن قوائم المرشحين والتي يصل عددها إلى 42 مرشحًا في المجمل ضمن 11 فئة.