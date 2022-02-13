هل ستتراجع أسعار السلع في رمضان؟.. وزير التموين يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الأساسية في رمضان، ستشهد تراجعا خلال الشهر الكريم، أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، أنه يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها منعا للتلاعب في التسعير، منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها،مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك بحضور عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ويقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين، مثل السجل التجاري والعلامات التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والدمغة والموازين، وبطاقات التموين الذكية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية.