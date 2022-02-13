شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 22.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.661 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة.