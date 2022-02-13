شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا فى مصر خلال ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت العلامة الفرنسية "رينو" قمة مبيعات سيارات "الركوب الملاكى" فى مصر خلال ديسمبر الماضى؛ وذلك طبقا لتقرير مجلس معلومات السيارات "الأميك" .

وجاء ذلك بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة بلغت %14 وبإجمالى بيع 3116 سيارة .

وحصدت" تويوتا اليابانية" المرتبة الثانية لتحصدها وبجدارة وذلك بعدما تمكنت من بيع 2209 سيارة لتستحوذ على حصة سوقية 10 % من إجمالى المبيعات.

وكان المركز الثالث من نصيب " شيري الصينية " بحصة سوقية 10 %، مسجلة نحو 2159 سيارة .

واستطاعت " هيونداي الكورية " حصد المركز الرابع بحصة بلغت 10 % بنحو 2158 سيارة .

وحصدت " كيا الكورية " المرتبة الخامسة ، بحصة سوقية 9 % بإجمالى بيع 2008 سيارة .

أما " سوزوكي الهندية " فقد جاءت في المركز السادس بحصة سوقية بلغت 7 % بواقع بيع 1539 سيارة .

وجاءت " نيسان اليابانية " في المرتبة السابعة ، وذلك بعدما استطاعت بيع تسويق حوالي 1539 سيارة بحصة سوقية 10% .

وحلت ماركة " إم جى الصينية " فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 7 % بعدما حققت بيع حوالي 1514 سيارة .

وحصدت " بيجو الفرنسية " المركز التاسع بحصة سوقية بلغت 5% بإجمالى بيع 1138 سيارة .

أما "ستروين الفرنسية " فقد جاءت فى المرتبة العاشرة ، مسجلة حصة سوقية 5% بإجمالى بيع 1065 سيارة .

جاءت ماركة " أوبل الألمانية " فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت 3% مسجلة بيع حوالي 612 سيارة .

واحتلت ماركة " جيب الأمريكية " المركز الثاني عشر بحصة سوقية 2% بإجمالى بيع 501 سيارة خلال شهر ديسمبر الماضى 2021 .

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية 12 %، بنحو 2604 سيارة من إجمالى مبيعات سيارات الركوب .