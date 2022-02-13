شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب الشركات لبدء برنامج تطوير قدرات إعداد تقارير الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة البورصة المصرية، برنامجًا تدريبي للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية لتطوير قدراتهم ورفع كفاءاتهم في كيفية إعداد وبناء تقارير الاستدامة وفق أنسب الممارسات العالمية.

وفي سبيل ذلك خاطبت إدارة البورصة المصرية، عدد من الشركات المقيدة للمشاركة في فعاليات المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي، لترشيح من تراه مناسبا للحصول على شهادة معتمدة من معتمدة من المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة GRI، دون تكلفة مالية.

تتكامل هذه الخطوة مع جهود الدولة المصرية والتي تستعد لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتتسق مع رؤية الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وتعزز الجهود التي تقوم بها البورصة المصرية لمساندة الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري، وتسهم في تفعيل نشاط مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تنشر على منصتها الإلكترونية نماذج لتقارير الإفصاح الربع سنوية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والمطالب بتقديمها مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في إجراء لوضع سوق رأس المال في مصر على قائمة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي صاغت استراتيجياتها لمواجهة تحديات الاستدامة والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.