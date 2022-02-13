شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يهبط بنسبة 5.8%.. وإيقاف تداول 26 سهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، حتى الساعة 2 ظهرًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة كبيرة وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 5%، كما تم إيقاف تداول 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لهبوط بنسبة تجاوزت 10%.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 11425 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 13615 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4510 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.84% ليصل إلى مستوى 1992 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.64% ليصل إلى مستوى 2994 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 4489 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبوات الطبية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اودن للاستثمار والتنمية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، اودن للاستثمار والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للصناعات الطبية-أيكمى، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العامة للمنتجات الخزف والصيني، البدر للبلاستيك، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العقاري، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جلاكسو سميثكلاين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، بي أي جي للتجارة والاستثمار، القاهرة للإسكان والتعمير.