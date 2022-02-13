شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام وتوقف التداول عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب عالمياً ومحليا، وذلك بعد أن أغلق السوق هذا الأسبوع على ارتفاع 12 جنيها في مصر، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلي مستويات 1858 دولار بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب بوصفه ملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 812 جنيها.

عيار 24 سجل 928 جنيها.

الجنيه الذهب 6496 جنيها.

أونصة الذهب 1858 دولارا.

قفزت أسعار الذهب بالسوق المصري بقيمة 12 جنيها، وذلك نتيجة تحرك أسعار الذهب العالمية إلى مستويات 1858 دولارا بسبب بيانات اقتصادية سلبية، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في السوق.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، حيث أدت المخاوف من ارتفاع التضخم وتزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى رفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.

التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، حدت من المكاسب الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية، حيث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على مرحلتين الأولى خلال العام الجاري وتشمل رفع الفائدة مرتين، والثانية على مدار 2023 و2024 برفع الفائدة 6 مرات ليصبح إجمالي رفع الفائدة 8 مرات بحلول عام 2024.