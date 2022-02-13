شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما تعاملات الأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11567 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 13810 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4560 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3110 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4604 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 609.1 ألف سهم بقيمة 209.7 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 83 ألف سهم، 1.743 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العربية للصناعات الهندسية 1.25 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي 127 ألف سهم، 3850 سهم، 1.950 مليون سهم، 147 ألف سهم، 20 ألف سهم، 301.2 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 200 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.01%، وشراء الثانية عدد 45 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.03%، وشراء الثالثة 123 سهم وبذلك يصل إجمالي الرصيد 938.8 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ إجمالي مبيعات شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية 527.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 532.2 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 0.96%، وبلغ صافي الربح 82.1 مليون جنيه مقابل 67 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 22.47%، وبلغ إجمالي صافي مبيعات قدرها 7.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 407.5 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 42.6 مليون جنيه.

في سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية لصفقة الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من المجموعة بسعر عرض 19 جنيه للسهم الواحد.