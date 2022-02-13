بعد قفزة أمس.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع بداية التعاملات في مصر، عند نفس مستواه أمس، بعد قفزة كبيرة بسعر الجرام السبت.

وخلال تعاملات أمس السبت، قفز سعر جرام الذهب 13 جنيهاً.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي" إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 541 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 696 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 928 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 6496 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية في البورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غداً الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، 1858 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.75%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.