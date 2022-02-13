شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكات الاذاعية تحقق عدد ساعات بث 189.8ألف ساعة عام 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأحد، بيانا صحفيا لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام وأقرته منظمة اليونـسكو وتعد الإذاعة أداة فعالة للاحتفاء بالحياة الانـسانية علي تنوعها وتوفر منبرا لنشر الخطاب الديمقراطي وتظل الاذاعة اكثر وسائل الاعلام استخداما علي الصعيد العالمى إذ تمتلك الاذاعة القدرة الفريدة علي الوصول الي عدد كبير جدا من الناس وأن تكون ساحة تتيح للجميع امكانية التعبير عن أرائهم وينبغي لمحطات الاذاعة ان توفر خدماتها لمختلف المجتمعات علي تنوعها وأن تقدم اليهم تـشكيلة متنوعة من البرامج ووجهات النظر كما يجب ان تكون المحطات الاذاعية قادرة من حيث تنظيمها علي التعبير علي تنوع مستمعيها .

ولا تزال الإذاعة البالغة من العمر مائة واحد عشر عاماً الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشاراً وبعد وطأة الجائحة كورونا وأثبتت هذه الوسيلة مرونتها وقدرتها على التجدّد إذ ساهمت في نشر المعلومات الموثوقة بشأن فيروس كورونا .

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( الإذاعة والثقة )، ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام، بلغ عدد الشبكات الاذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 189.8 ألف ساعة عام 2020/2021.

واحتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66441 ساعة من أجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.7٪ بمتوسط يومي 182.2 ساعة يليها شبكة الاذاعات الاجنبية الموجهة حيث بلغت 22265 ساعة بنسبة 11.7٪ بمتوسط يومي 61 ساعة 2020/2021.

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 42723 ساعة بنسبة 23.6٪ بمتوسط يومي 117.3 ساعة، يليها المجال الثقافي حيث بلغ 31864 ساعة بنسبة 17.6 ٪ بمتوسط يومي 87.2 ساعة، يليها ساعات بث المجال الدينى 28166 بنسبة 15.6٪ من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 77.1 ساعة يوميا عام 2020/2021.

وبلــغ عــدد ساعات البــث لإذاعة شبكة البرنامج العام 8760 سـاعة خلال عام 2020/2021. وبلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعــة خــلال عــام 2020/2021.