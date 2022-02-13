شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية و"الجايكا" يبحثون سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مشتركاً مع مسئولى هيئة التعأون الدولى اليابانية " الجايكا "، لبحث سبل التعأون المشترك ومناقشة المشكلات العمرانية والتأثيرات التى خلفتها جائحة كورونا فى منطقة القاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رشا معوض، معأون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الخطوات والإجراءات الاحترازية التى طبقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال انتشار جائحة كورونا بما يضمن الحفاظ على سلامة العاملين، وعدم تأثر معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بواسطة الهيئة.

وأوضحت المهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالقطاع، أن الاجتماع يهدف إلى تفهم سياسات هيئة المجتمعات فى مجال تنمية التجمعات العمرانية والمشروعات الجديدة، إضافةً إلى تبادل الآراء حول مشروعات التعأون المقبلة من جانب هيئة التعأون الدولى اليابانية ( الجايكا ) فى القطاع العمراني.

وخلال الاجتماع، أكدت المهندسة عبير عبدالرحمن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبنت تنفيذ خُطة طموحة للارتقاء بمستوى التنمية العمرانية فى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة المدن الجديدة، ويعد ملف تطوير العشوائيات على رأس أولويات الحكومة، مشيرة إلى أن الهيئة تولت تطوير عددٍ من المناطق العشوائية مثل مثلث ماسبيرو، وعين الصيرة، وسور مجرى العيون، ومطار إمبابة وغيرها.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالقطاع، إلى أن الهيئة تعمل على توفير منظومة ذكية للنقل الداخلى بالمدن الجديدة من خلال التنسيق والتكامل بين خطوط النقل الداخلى والنقل لخارج المدينة.

من جانبها أكدت الدكتورة دنيا ربيع، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة، أهمية التعأون بين الهيئة والجايكا فى مجالات التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجالات استخدامات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والعمارة الخضراء.

وأوضح كنتا أونو، خبير فى المجتمعات العمرانية ومسئول عن إجراء تحليل لمدينة القاهرة ، وتوموهيرو أيتو، مسئول مساعد للتخطيط العمرانى ومنسق مشاريع، أن الجايكا بصدد إعداد دراسة تحضيرية حول تحسين البيئة العمرانية لمواجهة فيروس كورونا، وتركز الدراسة على 9 مدن هي: القاهرة – نيروبى – مومباسا – كامبالا – أبيدجان – جاكرتا – بانجون – دكا – كاتماندو-، وتهدف الدراسة إلى تحليل أثر جائحة كورونا على هذه المدن واستشراف الرؤية المستقبلية لهذه المدن فى فترة ما بعد الجائحة، وصولا إلى تصميم مدينة مستقبلية محصنة ضد الأمراض وذلك من خلال إجراء دراسة استقصائية.

وأكدا أن الوكالة تأمل فى أن تسهم هذه الدراسة فى معالجة المشكلات التى تواجه القطاع العمرانى الناجمة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هيئة التعأون الدولى اليابانية تسعى إلى أن تضع فى عين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية لهيئة المجتمعات العمرانية التى تساعدها على تنفيذ خططها المستقبلية وبرامجها التنموية.

ومن المتوقع أن تسهم مشروعات التعأون المستقبلية التى تقدمها الجايكا فى تحقيق بيئة عمرانية أكثر استدامة، وملاءمة للعيش وأكثر قدرة على التأقلم فى منطقة القاهرة الكبرى، وذلك من خلال بناء القدرات أو صياغة الخطط أو المشروعات التجريبية.

وفى ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من المجالات المشتركة للتعأون بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعأون الدولى اليابانية والتى تمحورت حول قطاعات النقل والمواصلات وإعادة تدوير المياه وكيفية تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة باستخدام أساليب رى حديثة أكثر ترشيداً للمياه.