شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 13-2-2022 بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد 13-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.72 جنيه للشراء، و17.99 للبيع، مقابل سعره الخميس كان بـ 17.85جنيه للشراء، و18.01 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.72 جنيه للشراء، و18.01 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.90 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الريال السعودى ثباتا أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.90 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.72 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.72 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.72 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.87 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.74 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.76 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.