شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 14.6% ارتفاعاً بقيمة الصادرات المصرية لألمانيا خلال أول 10أشهر من2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لألمانيا مسجلة 621.1 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 542.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من ألمانيا 3.33 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.26 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لتصل إلى 4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.9%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 :

1. ملابس بقيمة 71 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 59.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 46.1 مليون دولار.

4. منتجات من خزف بقيمة 43.9 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 43.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021:

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 800 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 664.2 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 385 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 127.1 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 120 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 117.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمانيين العاملين في مصر 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2 %.