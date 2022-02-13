شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع استهلاك الذهب بنسبة 13% في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد استهلاك الذهب في الصين ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب.

وكانت المصوغات والسبائك الذهبية بين المنتجات الأكثر مبيعا خلال العطلة، التي تمثل ذروة موسم تقليدي لاستهلاك الذهب.

وقال وانغ خه، موظف في شركة تسايباي للمجوهرات، وهي شركة رائدة في بيع الذهب بالتجزئة: "شهدت مبيعات الذهب نموا مزدوج الرقم خلال العطلة".

كما كانت سبائك الذهب والفضة لأولمبياد بكين الشتوي وكذلك الشارات الذهبية والفضية التذكارية، هي الأكثر رواجا بين المستهلكين.

وأوضحت الجمعية أن استهلاك البلاد من الذهب بلغ 1120.9 طن في العام الماضي، بزيادة 36.53 بالمئة مقارنة مع العام الأسبق، أو بزيادة بواقع 11.78 بالمئة مقارنة مع نظيره لعام 2019.